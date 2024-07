Calciomercato, Pinto riabbraccia Huijsen: il difensore vicino al Bournemouth

Alla Roma si sono appena sfiorati, tanto è bastato a Tiago Pinto per puntare ancora una volta su Dean Huijsen. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, il Bournemouth dell'ex gm giallorosso è ad un passo dal difensore della Juventus. Si trasferirà in Inghilterra per 18 milioni di euro mentre la Juventus vanterà su di lui un 20% sulla futura rivendita.

?? Dean Huijsen to Bournemouth, here we go! Verbal agreement in place on €18m deal plus sell-on clause for Juventus.

Huijsen has agreed on long term deal at #AFCB with medical tests to follow.

↪️?? Juventus plan to bid for Jean Clair Todibo as soon as Huijsen deal is signed. pic.twitter.com/xYrkJX257E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024