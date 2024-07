Calciomercato, Milan su Lukaku: si cerca l'accordo con Chelsea e calciatore. Sullo sfondo il Napoli, ma serve la cessione di Osimhen

Terminata l'esperienza in prestito annuale alla Roma, Romelu Lukaku potrebbe restare in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", il centravanti belga è nel mirino del Milan, che sarebbe al lavoro per trovare un accordo sia con il Chelsea per il cartellino sia con il calciatore per l'ingaggio. Al momento i rossoneri non hanno presentato alcuna offerta ufficiale. Sulle tracce di Big Rom, il quale si è preso alcuni giorni per decidere, c'è anche il Napoli di Antonio Conte. Nonostante il gradimento, l'eventuale arrivo di Lukaku nel club partenopeo dipende dalla cessione di Victor Osimhen.

(Sky Sport)