Calciomercato, dalla Francia: Mikautadze dice no al Monaco e va Lione. Affare da 18 milioni più bonus

Colpo di scena nella telenovela legata al futuro di Georges Mikautadze, attaccante georgiano del Metz e accostato anche alla Roma in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal sito francese, il calciatore ha rifiutato di trasferirsi al Monaco nonostante l'accordo tra i club sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus ed è pronto a diventare un nuovo calciatore del Lione. Dopo aver trovato l'intesa con il classe 2000 per un contratto quinquennale con un ingaggio leggermente superiore rispetto a quanto percepito all'Ajax, il Lione ha accontentato le richieste del Metz sborsando 'solamente' 18 milioni più bonus. Il calciatore è atteso domani a Lione per svolgere le visite mediche.

(lequipe.fr)

