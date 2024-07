Calciomercato: Kristensen all'Eintracht Francoforte, prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di sterline. Domani le visite mediche

Rasmus Kristensen riparte dalla Germania. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il terzino destro di proprietà del Leeds, in prestito alla Roma nella passata stagione, è a un passo dal trasferimento all'Eintracht Francoforte. La chiusura della trattativa è ormai imminente sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di sterline. Il ventisettenne si prepara a vivere la sua prima avventura in terra tedesca e domani svolgerà le visite mediche.

