Calciomercato: interesse del Leicester per Saelemaekers. Trattativa in corso

Accostato di recente alla Roma come possibile pedina di scambio nell'affare Abraham-Milan, il futuro di Alexis Saelemaekers potrebbe comunque essere lontano da Milano. Come scrive il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari infatti il Leicester avrebbe mostrato interesse per l'esterno belga e ci sarebbe già in corso una trattativa con tanto di prima offerta recapitata ai rossoneri. Mancherebbe però ancora l'accordo.

Un'indiscrezione che potrebbe essere interessante anche per la Roma, dato che dalle ultime indiscrezioni il club inglese sembrava l'unico potenziale rivale di mercato per Matias Soulé. Questa notizia potrebbe far quindi pensare a un cambio di rotta del club inglese.