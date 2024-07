Il Monza è alla ricerca di un nuovo portiere in seguito alla cessione di Michele Di Gregorio alla Juventus e, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, l'ultima idea è Rui Patricio. L'obiettivo principale dei brianzoli è Keylor Navas, ma le parti non hanno ancora trovato l'accordo e in caso di fumata grigia i lombardi potrebbero pensare all'ex Roma. Il Monza vuole cautelarsi e ha già avviato i contatti con l'entourage del portoghese.

(Sky Sport)