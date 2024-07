Calciomercato, fatta per Zaniolo all'Atalanta: prestito con obbligo di riscatto al 60% delle presenze. Domani visite mediche

Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in Italia. Come annunciato dal giornalista Gianluca Di Marzio, è fatta per il trasferimento di Nicolò Zaniolo all'Atalanta. La Dea ha battuto la forte concorrenza della Fiorentina e ha trovato l'accordo con il Galatasaray sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a un determinato numero di presenze. Osserva interessata anche la Roma, poiché ha una percentuale sul trasferimento (incasso da 2 milioni in caso di cessione a una cifra superiore ai 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza del prezzo sopra i 16,5 milioni). Ecco gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa.

22:01 - L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano riporta ulteriori cifre: prestito oneroso a 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 14.5 milioni e condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Il calciatore svolgerà le visite mediche domani mattina.

⚫️??? Atalanta will pay €6m loan fee (salary also included) to Galatasaray for Nicoló Zaniolo plu €14.5m buy option clause. The buy option clause could become mandatory under certain conditions. Medical tests booked on Thursday morning. pic.twitter.com/CvSQekjIm3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024

21:39 - Come aggiunto da Matteo Moretto, Zaniolo si sottoporrà alle visite mediche nella giornata di domani.

Nicolò Zaniolo domani svolgerà le visite mediche. ?⚫️? https://t.co/sBADfiqrPA — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 3, 2024

21:34 - Secondo il giornalista Daniele Longo, Zaniolo arriverà in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni di euro, che diventerà obbligo in caso di raggiungimento del 65% delle presenze.

Chiusa Zaniolo dal @GalatasaraySK all’@Atalanta_BC: prestito con diritto di riscatto a 17 milioni che diventa obbligo al raggiungimento del 65 % delle presenze @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) July 3, 2024

21:31 - L'Atalanta si è assicurata Zaniolo sulla base di un prestito oneroso (3.5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni più 2.5 di bonus e condizionato al 60% delle presenze.