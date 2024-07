Calciomercato: Eintracht Francoforte interessato a Kristensen

Il futuro di Rasmus Kristensen sarà lontano da Roma. Il terzino destro di proprietà del Leeds è arrivato nella Capitale la scorsa estate e, una volta terminata l'esperienza in prestito secco, i giallorossi hanno deciso di puntare su altri profili in vista della nuova stagione. Il classe '97 è tornato al Leeds, ma secondo Fabrizio Romano potrebbe lasciare nuovamente l'Inghilterra: il calciatore è infatti uno degli obiettivi dell'Eintracht Francoforte per la fascia destra.

?? Understand Eintracht Frankfurt are interested in former AS Roma fullback Rasmus Kristensen, now back to Leeds.

He’s one of the names in the shortlist. pic.twitter.com/o1RwOvShj5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024