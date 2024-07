Sfuma un obiettivo di mercato per la Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, Guéla Doué è ad un passo dal Chelsea: al Rennes andranno 7 milioni di euro più due di bonus. Il francese naturalizzato ivoriano, però, sarà solo di passaggio a Stamford Bridge, dato che verrà girato in prestito allo Strasburgo.

#Chelsea, in arrivo la firma di #GuelaDoue: il giocatore arriva per 7 milioni più due di bonus. Poi il prestito allo Strasburgo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2024