Calciomercato Roma, dalla Germania: Hummels nel mirino di Milan, Inter e Bayer Leverkusen

Le speculazioni sul futuro del calciatore tedesco Mats Hummels, dopo aver rescisso il contratto con il Borussia Dortmund, hanno raggiunto oggi una nuova dimensione quando il settimanale ha attribuito un possibile interesse nei suoi confronti da parte del Bayer Leverkusen. Si dice che Hummels potrebbe essere il sostituto del nazionale Jonathan Tah, che ha trovato un accordo con il Bayern Monaco. Da leader ed esperto difensore l'ex nazionale si adatterebbe perfettamente al gioco di Xabi Alonso, seppur la velocità di Hummels potrebbe rappresentare un ostacolo.

Hummels era già stato accostato al Maiorca, club della Liga e in Italia si vociferava di un interesse della Roma.

Non c'è solo la Roma in Italia su Mats Hummels. Come riportano i media tedeschi, sull'ormai ex difensore del Borussia Dortmund si registrerebbe l'interesse anche di Inter e Milan, che vorrebbero il classe '88 per rinforzare i rispettivi organici.

