Calafiori-Arsenal, la Roma vuole il 40% della rivendita dal Basilea: l'ufficio legale giallorosso ha inviato una Pec al club svizzero

La Roma vuole incassare una percentuale dal Basilea per la cessione di Calafiori all'Arsenal. Come preannunciato nella giornata di ieri, però, la questione potrebbe andare per vie legali. Come scrive il giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida, l'ufficio legale del club giallorosso ha inviato una Pec al Basilea per chiedere il riconoscimento del 40% della rivendita. La clausola del 2022 resterebbe valida perché gli svizzeri hanno inserito una percentuale sulla rivendita al momento della cessione del difensore al Bologna lo scorso anno.

