Trigoria: oggi riunioni di mercato con De Rossi, presenti anche i Friedkin in chiamata. Priorità alle cessioni

Giornata molto importante a Trigoria sul fronte mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, oggi sono andate in scena numerose riunioni nel centro sportivo giallorosso per fare il punto in vista della prossima stagione: presenti Ghisolfi, Souloukou, Lombardo e De Rossi, il quale avrà un ruolo centrale nel mercato. Agli incontri hanno partecipato anche Dan e Ryan Friedkin, intervenuti in call. L'obiettivo della Roma è accelerare le cessioni dei calciatori ritenuti fuori dal progetto per poi concentrarsi sugli acquisti.

