La notizia era nell'aria da tempo: Leonardo Spinazzola non rinnoverà il contratto con la Roma in scadenza al 30 giugno 2024. La conferma arriva dall'emittente satellitare che spiega che la decisione di non prolungare con il terzino sinistro è una scelta del club. La Roma, infatti, per il futuro vuole profili giovani. Per Spinazzola si fa sempre più plausibile l'opzione Napoli.

(Sky Sport)