Roma, se resta Kumbulla va via Llorente

Comprare Llorente per 5 milioni dopo un anno e mezzo di prestito o rilanciare Kumbulla che rientra dal complicato prestito al Sassuolo? A De Rossi non dispiacerebbe contare ancora sullo spagnolo, ma ha ricevuto anche ottime recensioni sul classe 2000. [...] Il centrale albanese potrebbe essere quasi un lusso come quarto centrale. La decisione finale dipenderà dalle situazioni di mercato: intanto Llorente, che vorrebbe rimanere, tornerà insieme a Kristensen sotto il controllo del Leeds. [...]

(corrieredellosport.it)

