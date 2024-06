Mourinho: "Fenerbahçe? Non è ancora fatta, ma ho deciso di voler andare lì" (VIDEO)

SKY SPORTS - Presente a Wembley per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, José Mourinho ha anche parlato del suo possibile approdo al Fenerbahçe ai microfoni dell'emittente televisiva. "Non è ancora fatta. Ho deciso di voler andare ma non è ancora fatta. Non posso confermare ufficialmente ma sì, voglio andare. Champions League? È dura, ci saranno tre turni di qualificazione e nel caso del Fenerbahce otto giocatori saranno ad Euro 2024, quindi non saranno disponibili per il primo turno. È dura ma mi piacciono le sfide, se andrò lotteremo per andare in Champions League", le dichiarazioni dell'ex tecnico giallorosso.

"It's not done yet... but yes I want to go" ?

José Mourinho with the latest on his potential move to Fenerbahçe ?? pic.twitter.com/aExHyNWhXG

— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 1, 2024