Morata scherza con la stampa: "Torno in Italia? In vacanza sicuro" (VIDEO)

Un Alvaro Morata in grande spolvero quello visto ieri all'Olympiastadion di Berlino durante Spagna-Croazia. L'iberico, autore della prima rete delle furie rosse, è da tempo seguito da diverse squadre italiane, tra cui la Roma, che lo vorrebbe per puntellare il suo parco attaccanti. Ai microfoni dell'inviato del Corriere dello Sport Roberto Maida, l'ex Juventus in mixed zone si è lasciato andare a una battuta sul suo futuro: "Torno in Italia? In vacanza sicuro".

