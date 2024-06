Fenerbahçe, Yildirim: "Tra le richieste di Mourinho ci sono Lukaku e Dybala"

In queste ultime ore José Mourinho è stato ufficializzato come nuovo tecnico del Fenerbahçe, con il club turco che ha quindi deciso di ripartire dallo Special One dopo il secondo posto dello scorso campionato. Di lui ne ha parlato il candidato alla presidenza Aziz Yildirim in conferenza stampa, annunciando anche due richieste del tecnico portoghese in chiave calciomercato che riguardano proprio la Roma. Queste le sue parole: "Dopo l’annuncio di José Mourinho, lasciatemi nominare i giocatori che vuole. Mourinho vuole Romelu Lukaku. C’è Paulo Dybala nelle richieste. Talisca vuole venire. C’è anche Sorloth. Adesso la direzione sportiva dovrebbe occuparsi di uno o due di loro. Degli altri ci penseremo noi quando arriveremo".