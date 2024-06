Fenerbahce, Mourinho: "Mercato? Non sono interessato ai calciatori della Roma” (VIDEO)

Da ormai qualche ora José Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahce. A pochi mesi dalla conclusione dell'avventura in giallorosso, il tecnico portoghese ha deciso di rimettersi in gioco in Turchia, accettando la corte del club di Istanbul. In conferenza stampa il mister di Setúbal si è soffermato anche sul mercato, chiudendo all'arrivo sulle rive asiatiche del Bosforo di calciatori della sua ex squadra: "Posso dire al 100% che non ho alcun interesse per nessun giocatore della mia ex squadra, la Roma".