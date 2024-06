Il ritorno in Italia di Zaniolo è ormai prossimo. Dopo le esperienze poco fortunate al Galatasaray e all'Aston Villa, ora l'ex romanista è a un passo dalla Fiorentina. A sostenerlo è il portale sportivo che spiega come i viola abbiano ormai superato la concorrenza dell'Atalanta, altra squadra che si era interessata a Zaniolo.

(sportface)

