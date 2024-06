Calciomercato: Zaniolo apre alla Fiorentina, ipotesi prestito con obbligo di riscatto condizionato. Roma spettatrice interessata

Nicolò Zaniolo vuole tornare in Italia. Dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito all'Aston Villa, il classe '99 farà ritorno al Galatasaray, ma il club turco potrebbe essere solamente una tappa di passaggio. Secondo quanto riportato dal portale che si occupa di calciomercato, l'ex attaccante giallorosso avrebbe aperto con decisione alla possibilità di trasferirsi alla Fiorentina. La Viola potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso (2.5 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato fissato a 13/14 milioni. Inoltre nell'affare potrebbe rientrare anche Sofyan Amrabat, profilo che piace molto al Galatasaray. Su Zaniolo resta vivo l'interesse dell'Atalanta.

Intanto la Roma resta spettatrice interessata, poiché ha una percentuale sulla futura rivendita (incasso da 2 milioni in caso di cessione a una cifra superiore ai 20 milioni oppure il 20% sulla differenza del prezzo sopra i 16,5 milioni).

(tuttomercatoweb.com)

