Calciomercato Roma: valutazioni sullo svincolato Varane per la difesa. Como più avanti

Dopo l'esperienza triennale al Manchester United che terminerà con la fine naturale del contratto, Raphaël Varane potrebbe presto arrivare in Serie A. Come confermato dall'esperto di calciomercato infatti il difensore francese classe 1993 è arrivato in Italia per incontrare la dirigenza del Como, la prima squadra italiana a muoversi concretamente per lui. Sul centrale campione del mondo 2018 però ci sarebbe anche l'interesse della Roma, che potrebbe muovere passi nei prossimi giorni prima della ripartenza del giocatore dall'Italia.

