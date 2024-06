Calciomercato Roma, tutto fatto per Belotti al Como: c'è il "si" del Gallo. Ai giallorossi 4 milioni più bonus

Andrea Belotti sarà un giocatore della Como. Come scrive su X Filippo Biafora, infatti, il Gallo ha dato il suo si definitivo alla squadra allenata da Cesc Fabregas. Il club, appena promosso in Serie A, si era già accordato con la Roma: ai giallorossi andranno 4 milioni più bonus. Il Gallo era arrivato nella Capitale nel 2022 a parametro zero.

Tutto fatto per la cessione di Andrea #Belotti al #Como. Sì definitivo dell'attaccante al trasferimento, dopo che i due club avevano già trovato l'accordo per 4 milioni più bonus#ASRoma #calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/qQPlYUm0YD — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 22, 2024