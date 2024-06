Calciomercato Roma, trattativa avanzata per Le Fée: contatti fitti con il Rennes. Llorente potrebbe non restare

Crescono ancora le quotazioni di un possibile arrivo di Enzo Le Fée alla Roma. Come confermato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto infatti i giallorossi sarebbero in trattativa avanzata col centrocampista del Rennes e l'accordo col giocatore sarebbe molto vicino. Inoltre i contatti tra i club sarebbero fitti e c'è ottimismo per una conclusione positiva dell'affare.

Quest'affare inoltre, sempre secondo il giornalista, confermerebbe l'idea della Roma di puntare sui giovani, una strategia che dovrebbe quindi portare i giallorossi a privarsi nelle prossime ore sia di Diego Llorente che Leonardo Spinazzola. Raphaël Varane invece non sarebbe un obiettivo per la difesa, nonostante le indiscrezioni degli ultimi minuti.

La Roma è in trattativa avanzata per Enzo Le Fée del Rennes.

Aggiornamenti di mercato, sia in entrata che in uscita, condivisi anche dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. In entrata sarebbe vicino Le Fée, mentre Spinazzola e Llorente dovrebbero salutare. Non ci sarebbero stati dialoghi invece con Varane che parlerà nelle prossime ore con il Como.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2024