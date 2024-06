Calciomercato Roma, Strand Larsen verso il Wolverhampton: accordo col Celta Vigo per 30 milioni

Tra i tanti nomi accostati alla Roma sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi c'è anche quello di Jørgen Strand Larsen. Secondo le informazioni del giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto il Celta Vigo, proprietario del cartellino dell'attaccante, avrebbe raggiunto un accordo con il Wolverhampton per il trasferimento del classe 2000 in Premier League per circa 30 milioni di euro. Il club inglese starebbe trattando i dettagli finali con il giocatore.

