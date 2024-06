Calciomercato Roma, Strand Larsen al Wolverhampton: visite mediche e firma la prossima settimana

Nella finestra estiva di calciomercato la Roma è anche alla ricerca di un attaccante da regalare a Daniele De Rossi e tra i nomi circolati c'è anche il profilo di Jørgen Strand Larsen. Secondo le informazioni del giornalista Fabrizio Romano, il classe 2000 è in procinto di trasferirsi in Premier League: Celta Vigo e Wolverhampton hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Strand Larsen ai Wolves per circa 30 milioni di euro. La prossima settimana l'attaccante sosterrà la visite mediche e firmerà con il club inglese.

?? Jørgen Strand Larsen to Wolves, here we go! Deal in place, verbal agreement also on personal terms.

Long term deal agreed after the €30m package agreed with Celta Vigo revealed earlier this week.

Jørgen Strand Larsen will complete medical and sign next week. ? pic.twitter.com/9HNUGeOJhx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024