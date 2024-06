L'arrivo di Palladino sulla panchina della Fiorentina pare complicare la situazione di Jonathan Ikoné, esterno offensivo dei viola che non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore. Un sondaggio è stata effettuato dalla Roma per l'attaccante mancino che nel gennaio del 2022 la Fiorentina ha acquistato dal Lille per circa 15 milioni di euro.

(violanews.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE