Calciomercato Roma: sondaggi da Premier e Arabia per Dybala

Da monitorare in casa Roma il futuro di Paulo Dybala. Anche per questa sessione estiva di mercato resta valida la clausola rescissoria presente nel contratto dell'argentino. Con 12 milioni di euro è possibile strappare la Joya ai giallorossi, ma con una differenza: secondo le informazioni del portale dedicato alle trattative, se ad offrirli è un club italiano la Roma ha la facoltà di bloccare la cessione versando un importante bonus di permanenza al giocatore; se la proposta arrivasse da un club estero i giallorossi non avrebbero questa possibilità. Al momento gli agenti dell'argentino hanno ricevuto sondaggi dalla Premier League e dall'Arabia Saudita.

Sul tavolo c'è anche la possibilità di una proposta di rinnovo triennale con la Roma con cui spalmare l'ingaggio di Dybala, dunque prolungando l'accordo attualmente in scadenza nel 2025 ed eliminando la clausola. Servirà, comunque, un confronto tra le parti.

(calciomercato.it)

