Calciomercato Roma: scatto Marsiglia per Koné. Dialoghi tra l'agente del centrocampista e il club

Tra i nomi accostati sul mercato per rinforzare il centrocampo a disposizione di Daniele De Rossi c'è anche quello di Ismaël Koné, attualmente impegnato con il Canada in Copa America. Secondo le informazioni del giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, nelle ultime ore il Marsiglia si è avvicinato molto alle richieste del Watford, che detiene il cartellino del classe 2002, e per Roberto De Zerbi è una priorità. Proseguono, inoltre, i dialoghi tra il club francese e l'agente di Koné. Oltre alla Roma il centrocampista piace anche al West Ham.

Scatto del Marsiglia per Ismaël Koné. Nelle ultime ore il club francese si è avvicinato molto alle richieste del Watford. Mancano ancora dei dettagli da sistemare ma c’è buona sintonia tra i due club. Dialoghi costanti tra OM e agente del centrocampista canadese. Per Roberto… https://t.co/8dUGS2Hpkj — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 25, 2024