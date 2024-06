Calciomercato Roma: piace Soulé per l'attacco. A centrocampo interesse per Suslov

Il calciomercato deve ancora ufficialmente iniziare ma cominciano a circolare tante voci per la nuova Roma di De Rossi e Ghisolfi, soprattutto in entrata. Come scrive l'esperto di calciomercato infatti i giallorossi sarebbero fortemente interessati a Matias Soulé, di proprietà della Juventus ma la scorsa stagione in prestito al Frosinone (39 presenze condite da 11 gol e 3 assist). Finora però non ci sarebbero stati ancora passi concreti.

A centrocampo invece piacerebbe lo slovacco Tomas Suslov dell'Hellas Verona, reduce da una buonissima stagione con la maglia dei gialloblù (la prima in Serie A). Anche in questo caso però bisognerà capire se la Roma approfondirà la cosa.

(gianlucadimarzio.com)

