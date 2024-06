Calciomercato Roma, piace Politano: contatto tra De Rossi e il calciatore

Con la stagione calcistica che volge al termine, è già tempo di concentrarsi sul prossimo calciomercato. Tra addii, permanenze e nuovi possibili arrivi, la Roma sta delineando le sue strategie. Secondo quanto riporta un portale specializzato sul Napoli, i giallorossi avrebbero manifestato un interesse concreto per Matteo Politano. Sebbene non si sia ancora avviata una trattativa ufficiale, c’è stato un primo contatto tra Daniele De Rossi e l’esterno del Napoli, che proprio nel club capitolino ha mosso i primi passi nelle selezioni giovanili.

Matteo Politano sembrerebbe intenzionato a restare a Napoli. Tuttavia, l’interesse della squadra della sua città potrebbe sparigliare le carte in tavola. La decisione finale sul futuro di Politano spetterà in ogni caso al nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte. Il tecnico ha già lavorato con il classe '93 all'Inter, dove, a causa della forte concorrenza in attacco, fu celermente bocciato dall'ex allenatore della Juventus.

