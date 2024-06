Calciomercato Roma: non solo Chiesa. Per la fascia piace Ernest Nuamah del Lione

Non solo Federico Chiesa: per l'attacco della Roma c'è un nome nuovo. La prossima settimana i giallorossi incontreranno l'agente dell'esterno azzurro per capire la fattibilità dell'operazione, ma spunta anche un altro nome. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'originale", un profilo gradito al club giallorosso sarebbe quello di Ernest Nuamah, esterno ghanese classe 2003. Costi alti, ma la Roma vuole rinforzare le corsie esterne.

(gianlucadimarzio.com)

LEGGI L'ARTICOLO ORIGINALE