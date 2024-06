La Roma è molto attiva sul mercato ed è al lavoro per rinforzare anche il reparto portieri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", i giallorossi hanno messo nel mirino Arnaud Bodart come vice Mile Svilar. Rui Patricio ha il contratto in scadenza e lascerà il club a partire dal 1° luglio, motivo per cui i capitolini hanno mostrato interesse per il classe '98 dello Standard Liegi come secondo portiere.

(Sky Sport)