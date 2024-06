La Roma mette gli occhi su Álex Pérez, centrale spagnolo classe 2006. Come riferito dai giornalisti del sito specializzato in calciomercato, il club più interessato al giovane difensore era l'Inter, che però ha interrotto ogni contatto a causa del cambio di proprietà. Nello spazio lasciato dai nerazzurri si sono fatti avanti Roma e Udinese, anche se al momento non sono state presentate offerte ufficiali.

(relevo.it)

