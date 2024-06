Dopo l'arrivo di Ghisolfi come nuovo ds giallorosso e la conferma di Angeliño sulla fascia sinistra, cresce la curiosità nel capire quale potrà essere il prossimo acquisto in casa Roma. A tal proposito secondo l'agenzia di stampa piacerebbe il giovane Wesley Lima del Palmeiras, attaccante esterno classe 2008 (promosso di recente in prima squadra) che un agente FIFA italiano (ma residente in Brasile) avrebbe segnalato anche all'Inter.

(ansa.it)

