Per l'attacco la Roma non segue soltanto Omorodion, ma c'è anche un nome nuovo. Oltre all'attaccante per i quali i Colchoneros avrebbero rifiutato 40 milioni di euro, secondo quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato, i giallorossi starebbero seguendo anche Rodrigo Riquelme. Classe 2000, l'Atletico Madrid valuta il suo cartellino 25 milioni di euro.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE