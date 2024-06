Non c'è solo Federico Chiesa tra i possibili nomi per rinforzare il reparto offensivo giallorosso. Come scrive l'esperto di mercato infatti i giallorossi starebbero pensando a Jeremie Boga, già ammirato nel campionato italiano con le maglie di Sassuolo e Atalanta. Acquistato dal Nizza la scorsa estate (e apprezzato dal ds Florent Ghisolfi), di lui potrebbero parlare nei prossimi giorni il club giallorosso e Fali Ramadani, lo stesso dell'attaccante della Juventus.

(gianlucadimarzio.com)

