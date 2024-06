La nuova Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi continua a lavorare per rinforzare la rosa giallorossa, in vista della prossima importante stagione. Per quanto riguarda la fascia destra infatti, secondo l'esperto di calciomercato, resterebbe l'opzione Guéla Doué del Rennes. Classe 2002, è un francese con nazionalità ivoriana e nell'ultima stagione ha totalizzato 35 presenze complessive con la maglia dei rossoneri.

(gianlucadimarzio.com)

