Calciomercato Roma: per la difesa Hummels è più di un opzione. Rifiutate offerte da Emirati Arabi e Stati Uniti

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sul possibile arrivo in giallorosso di Mats Hummels, destinato ormai a lasciare il Borussia Dortmund a parametro zero. Secondo l'esperto di calciomercato il centrale tedesco sarebbe più di un opzione per la Roma di De Rossi e Ghisolfi, col giocatore che vorrebbe restare in Europa per non allontanarsi dal figlio che si trova attualmente a Monaco di Baviera. Su di lui ci sarebbe inoltre anche l'interesse del Maiorca e il giocatore avrebbe già rifiutato offerte provenienti da Emirati Arabi e Stati Uniti.

(gianlucadimarzio.com)

