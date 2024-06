C'è tanto movimento attorno ad Andrea Belotti. Il futuro del Gallo non sarà nella capitale e per lui si è mosso concretamente il Como, con un contatto diretto fra Cesc Fabregas e l'attaccante nel quale il tecnico ha spiegato il proprio progetto, ma non è da escludere il ritorno a Firenze. Nei prossimi giorni i dirigenti della Fiorentina avranno un incontro chiarificatore con l'entourage del Gallo.

