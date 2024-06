Calciomercato Roma, Pavlidis: "Vado dove mi pagano di più" (VIDEO)

BUSINESS REVIEW GREECE - L'attaccante dell'AZ Alkmaar Vangelis Pavlidis, obiettivo di diversi top club europei tra cui la Roma, ha parlato del suo futuro durante un'intervista ai media ellenci. Ecco le sue dichiarazioni: "Il calcio è diventato un business. Le squadre sono aziende e anche i calciatori sono diventati aziende. E tutti cercano di migliorare, di farsi conoscere e di fare soldi. Perché in fondo per un calciatore questo è un lavoro. Tutte le persone lavorano per fare soldi, hai bisogno di soldi per vivere, per sopravvivere. Non puoi farlo solo per divertimento, a volte devi diventare un po' meno romantico. I soldi potrebbero essere il primo criterio nella scelta come potrebbero essere il secondo o il terzo. Il mio criterio è uno: se mi offrono un lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più".