Calciomercato Roma: Pavlidis andrà al Benfica. Era stato accostato ai giallorossi

Nelle settimane scorse era stato accostato alla Roma, ma il futuro di Vangelis Pavlidis non sarà in Serie A. Come riferito da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, l'attaccante si trasferirà al Benfica: affare da 17 milioni di euro più 2 di bonus. Il greco ha rifiutato proposte dallo Stoccarda e da club italiani pur di mantenere la parola data ai portoghesi.

?? Vangelis Pavlidis to Benfica, here we go! Verbal agreement in place for €17m plus €2m add-ons as revealed last week.

Pavlidis respected his word to Benfica despite proposals from Stuttgart & Italian clubs to hijack the deal.

Medical/contract signing planned on Thursday. pic.twitter.com/W25L3F2NGl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024