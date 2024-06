Da giorni si parla anche di Mats Hummels in ottica Roma. Secondo il portale dell'emittente televisiva il difensore classe 1988, che dal 30 giugno sarà svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund, è stato proposto dai suoi agenti alle big d'Europa, tra le quali Roma e Milan. I rossoneri non sono interessati all'operazione, mentre il club giallorosso sta valutando la fattibilità della trattativa (a parametro zero, commissioni alte, ingaggio e durata).

(sport.sky.it)

