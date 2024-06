Tra gli attaccanti accostati alla Roma negli ultimi giorni c'è stato anche Youssef En-Nesyri, marocchino classe '97 del Siviglia. Come scrive Matteo Moretto su X, però, per il centravanti al momento non c'è nessuna trattativa in piedi. Il contratto dell'ex Leganes scade nel giugno 2025, ma al momento i giallorossi sembrano fuori dai giochi.

En este momento no hay ninguna negociación por Youssef En-Nesyri a la Roma. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 29, 2024