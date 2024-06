Calciomercato Roma, nessuna trattativa concreta per Riquelme: piace a De Rossi, ma i costi elevati frenano l'operazione

Uno dei nomi più caldi in casa Roma in chiave mercato è sicuramente Rodrigo Riquelme, classe 2000 dell'Atletico Madrid. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, i giallorossi ritengono l'acquisto dell'esterno un'operazione particolarmente costosa e al momento difficilmente realizzabile. Il calciatore piace molto all'allenatore Daniele De Rossi, ma non c'è ancora nulla di concreto per quanto riguarda la trattativa.

Para la Roma la operación Roro Riquelme es cara a nivel económico y, de momento, no es una opción fácilmente viable. Es cierto que gusta mucho a Daniele De Rossi, pero a día de hoy no hay nada concreto. https://t.co/l2kuD7uPGA — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 20, 2024