In questi giorni i nomi di Roma e Atletico Madrid sono spesso accostati. Secondo quanto riferito dal sito sportivo, Alvaro Morata non sarebbe un obiettivo dei giallorossi, a differenza di Samu Omorodion, il quale interessa. Per quest'ultimo il club di Madrid ha già rifiutato offerte da quasi 40 milioni di euro, ma per ora la Roma non ha ancora presentato proposte ufficiali.

(relevo.com)

