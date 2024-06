Calciomercato Roma: l'Aston Villa mette nel mirino Abraham

Sarà rivoluzione per quanto riguarda l'attacco della Roma della prossima stagione. Il club giallorosso, però, deve prima cedere: servono 10 milioni di plusvalenze entro fine giugno, e uno dei nomi inidiziati per partire è Tammy Abraham. Come scrive il giornalista Marco Conterio, sul centrvananti inglese è piombato l'Aston Villa di Monchi, che starebbe pensando all'ex Chelsea per affiancare Watkins.

