Calciomercato Roma: la Juventus valuta Soulé 40 milioni di euro

Da giorni il nome di Matias Soulé è accostato alla Roma come possibile rinforzo offensivo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, l'argentino impegnato la scorsa stagione con la maglia del Frosinone viene valutato dalla Juventus circa 40 milioni di euro. Qualcuno aveva ipotizzato che potesse finire all'Aston Villa come contropartita per Douglas Luiz, ma il futuro dell'argentino sarà altrove.

??? Matias Soulé, currently not included in talks between Juventus and Aston Villa due to his value.

Juventus believe that Soulé is worth €40m; full focus on Enzo Barrenechea and Iling Junior plus fee around €25m for Douglas Luiz. pic.twitter.com/CVpdpqQ0EC

