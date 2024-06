Sondaggio della Roma e del Tottenham per Brahim Diaz. L’ex Milan, nell’ultima stagione ha realizzato 12 gol e 9 assist in 44 partite. Secondo quanto riporta il portale sportivo francese, il Real Madrid non vorrebbe lasciar andare il calciatore, e anche lui sembrerebbe convinto di voler restare nonostante la concorrenza in attacco. A convincere gli spagnoli potrebbe essere solo un’offerta irrinunciabile.

(footmercato.net)

