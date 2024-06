Calciomercato Roma: interesse del West Ham per Soulé

Tra i tanti nomi accostati finora alla Roma c'è quello di Matias Soulé, nella stagione appena conclusa in prestito al Frosinone ma di proprietà della Juventus. Secondo gli aggiornamenti dell'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il West Ham ha monitorato i progressi dell'argentino classe 2003 in Serie A ed è tra i club che hanno mostrato un interesse concreto per il giocatore. La Juventus, inoltre, sarebbe disposta a cederlo in caso di una proposta importante nel corso del mercato estivo.

??? Understand West Ham are among clubs showing concrete interest in Matias Soulé.

Argentine winger could leave Juventus an case of important proposal this summer, all options are still open.

West Ham have been monitoring Soulé progress in Serie A this year. pic.twitter.com/p3prY1SDSw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024