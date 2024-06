Calciomercato Roma: incontro tra Ghisolfi, Souloukou e l'agente di Chiesa. Calciatore interessato al progetto giallorosso

La Roma continua a muoversi sul fronte mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", nella giornata odierna è andato in scena l'incontro tra l'agente di Federico Chiesa, Florent Ghisolfi e Lina Souloukou. Non c'è ancora una trattativa con la Juventus, ma l'affare può andare in porto: il procuratore ha garantito l'interesse del calciatore verso il progetto giallorosso, ma l'attaccante vuole aspettare la fine dell'Europeo.

(Sky Sport)